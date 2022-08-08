مرتضى منصور يفاجئ إمام عاشور قبل مباراة مصر المقاصة

فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اللاعب الإمام عاشور نجم خط وسط فريق كرة القدم الأول، قبل مباراة مصر المقاصة.

وطرد الإمام عاشور في مباراة الجونة الأخيرة، بعد تسجيله الهدف الرابع للزمالك، لاحتفاله المتهور بالجماهير.

وقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك معاقبة الإمام عاشور لاعب الفريق بعد طرده في مباراة الجونة.

الزمالك فرض غرامة مالية على الإمام عاشور تصل إلى 50 ألف جنيه، مع حرمانه من أجر انتصاره على الجونة.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو خلال جلسته مع لاعبي الفريق، نشرته قناة الزمالك “الحظر المفروض على الإمام عاشور بعد رفع مباراة الجونة”.

مرتضى منصور حفز لاعبي الزمالك قبل مباراة التعويض المقبلة لمصر.

وشدد منصور على ضرورة الفوز بجميع المباريات المقبلة، حتى يتوج الزمالك رسميًا بطلاً للدوري العام، بعد يومين من انتهاء المسابقة.

وتغلب الزمالك على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري، التي جمعت الفريقين، على ملعب خالد بشارة.

ويلتقي الزمالك مع الفريق المصري الثلاثاء المقبل، في الجولة 30 من الدوري المصري.