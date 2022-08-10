مرتضى منصور يفاجئ زيزو بمكافأة خاصة بعد الفوز على المقاصة

كشف الصحفي خالد الغندور، عن جائزة خاصة من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لأحمد سيد زيزو ​​، بعد إبراء ذمة المباراة من مصر.

التقى فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة، ظهر أمس الثلاثاء، في الجولة 30 من مسابقة الدوري.

تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز بخمسة أهداف نظيفة، حيث سجل زيزو ​​ثلاثية في المباراة.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه التلفزيوني على قناة الزمالك، إن مرتضى منصور قرر دفع مكافأة لأحمد سيد زيزو ​​من جيبه الشخصي.

وأوضح أن مرتضى قرر دفع مكافأة زيزو ​​لتمرير الكرة لسيف الجزيري للهدف الثالث رغم أنه كان وحيدًا في المرمى.

وأشار إلى أن مرتضى أجرى جلسة مع اللاعبين قبل مباراة تنظيف مصر، طلب فيها منهم التشجيع والتعاون واللعب بقلب رجل واحد.

بالإضافة إلى ضرورة ترسيخ روح الفريق، تمرير الكرة للاعب صاحب أكبر فرص التهديف.