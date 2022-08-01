مرتضى منصور يفاجئ لاعبي الزمالك بعد ثلاثية بيراميدز

فاجأ المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعب الفريق بقرار رائع، بعد الفوز الواسع على بيراميدز 3-0 في الدوري.

وقرر مرتضى منصور دفع مكافأة فورية قدرها 70 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق، بعد الفوز الشامل على بيراميدز في اليوم الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك انتصارا ثمينا على حساب نظيره بيراميدز بهدفين دون مقابل في منافسات الدوري.

واجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، في اليوم الثامن والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي الأولى مع الزمالك ونظيره بيراميدز، بفوز الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة.

وافتتح الزمالك التسجيل مبكرا بضربة جزاء سجلها الإمام عاشور في الدقيقة الأولى وأحمد سيد زيزو ​​في الدقيقة الثانية.

سيطر بيراميدز على أعمال الشوط الأول دون أن يترجمها إلى أهداف رغم المحاولات التي وضعت تحت تصرفهم.

واقترب بيراميدز من التعادل في الدقيقة التاسعة لكن تسديدة فخر الدين بن يوسف المفاجئة أعاقتها القائم.

وفي الدقيقة 24 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للزمالك بعد تمريرة من نيمار داخل منطقة الجزاء.

تألق محمد عوض لمنع فرصة مؤكدة من بيراميدز، بعد تسديدة قوية من وليد الكرتي.

تعرض محمود حمدي الونش لإصابة في الوجه بعد تدخل عبد الله السعيد الثقيل داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني، دخل لاعبو Pirámides بضغط هجومي لتعديل نتيجة المباراة، لكن المحاولات باءت بالفشل.

واختتم شيكابالا الأهداف في الدقيقة 90 + 5 معلنا الهدف الثالث للزمالك.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز المصري.

فيما توقف رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في ترتيب الدوري المصري.