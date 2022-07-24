مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن عودة ساسي ويوجه دعوة للخطيب

فاجأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة من عودة التونسي فرجاني ساسي إلى القلعة البيضاء، موجهًا دعوة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال منصور في تصريحات متلفزة “التونسي فرجاني ساسي ترك الفريق لأنه لم يكن هناك مجلس إدارة منتخب في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع ساسي أن عودته للزمالك مرة أخرى ممكنة.

وأوضح “رحيل الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ليس من أجل المال، وإنما لأسباب خاصة بهما”.

وتابع “أشرف بن شرقي لديه ظروف شخصية وعائلية في دبي ويود أن يكون في إحدى الدوريات المقربة من الإمارات”.

ووجه دعوة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي قائلاً “أدعو الخطيب وكافة رؤساء الأندية للقاء وزير الشباب والرياضة لوضع بروتوكول لوضع سقف للاعبين. . ‘أجور’.

ولفت إلى ضرورة وضع مبادرة للمصالحة ووضع حد للأزمات والصراعات بين الأندية، وهذا في مصلحة البلاد من نزاع اللاعبين.

وختم “أنتظر من النادي الأهلي إصدار بيان رسمي للرد على مبادرة المصالحة”.