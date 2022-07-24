مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع كينو وتفاصيل عقوبة طارق حامد

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التعاقد مع البرازيلي كينو وتفاصيل عقاب طارق حامد قبل رحيله.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سموحة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 26 من الدوري المصري.

وقال منصور في تصريحات متلفزة “ما يشاع عن التفاوض مع البرازيلي كينو لاعب بيراميدز السابق، هو مجرد” نزهة “.

وتابع “الزمالك أكمل جميع الصفقات التي يحتاجها الفريق سواء داخل مصر أو خارجها، موضحًا أنه لن يتم الإعلان عنها إلا بعد نهاية الموسم.

وتابع “تم توقيع غرامة ثمانية ملايين ونصف المليون جنيه على طارق حامد، بعد أن اعترف بالخطأ”.

وأوضح تلقى طارق حامد رده للانضمام إلى فريق اتحاد جدة السعودي لبدء المعسكر مع الفريق في النمسا.

وختم محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق الزمالك، تخلى عن قرابة مليوني جنيه، كرسوم وغرامات، لمغادرة الزمالك والسماح له بالسفر للسعودية لحل أزمته مع فريق النصر.