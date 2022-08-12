مرتضى منصور يكشف عن اسم صفقة الزمالك الأجنبية

كشف مرتضى رئيس نادي الزمالك عن اسم اللاعب المحترف الأجنبي الذي تم التعاقد معه، مستهزئا بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال منصور ساخرا في تصريحات متلفزة على قناة الزمالك “أتحدث إليكم الآن من سجن المزرعة لماذا لستم أبناءكم يا خطيب”

وأضاف “استأجرنا الأمريكي تو هولواي، لاعب أمريكي سيلعب في فريق كرة السلة بنادي الزمالك، وهو في أعلى مستوى”.

وتابع “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حاول خطف اللاعب الأمريكي لكن أحمد مرتضى منصور تمكن من التعاقد مع اللاعب”.

وتابع “الزمالك وقع بالفعل اتفاقيتين جديدتين، لتقوية صفوف الفريق الكروي الأول الموسم المقبل.

وختم “الكاف مدد التسجيل حتى 15 سبتمبر بناء على طلب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، حتى يستفيد الفريق من الاتفاقيات الجديدة في دوري أبطال إفريقيا”.