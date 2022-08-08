مرتضى منصور يكشف عن اعتذار فيريرا ويهاجم حكم مباراة الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سبب اعتذار المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، عن مهاجمة نور الدين، حكم مباراة الأهلي والاتحاد بالإسكندرية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلتها قناة الزمالك “فيريرا اعتذر لي اليوم، بعد أن تم إيقافه عن توجيه مباراة الفريق المقبلة، لحصوله على أكثر من بطاقة صفراء”.

وتابع “فيريرا جاء ليعتذر عن الإيقاف، فهو شخص محترم ومدرب مقتدر، بينما كان يشكرني على تعليق اسمه في إحدى حدائق نادي الزمالك”.

وتابع “إبراهيم نور الدين الذي قاد حزبي الأهلي والاتحاد في الدوري، هو“ ملاكي للأهلي ”.

وتابع “الخطيب ضغط على الحكام في حديثه أمس، وكان أولهم إبراهيم نور الدين الذي لم يستخدم تقنية الماوس طوال المباراة.

وختم “إبراهيم نور الدين الذي قلد موقف رمضان صبحي من الكرة، معروف بأنه حكم ملاك للنادي الأهلي”.