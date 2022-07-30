مرتضى منصور يكشف عن مفاجأته الكبرى في نادي الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأته الكبيرة في القلعة البيضاء.

يواجه الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم نظيره بيراميدز، غدا الاثنين، الساعة التاسعة صباحا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك “تم سداد القسط الأخير لبناء استاد الزمالك في 6 أكتوبر 2022”.

وأضاف “تم الاتفاق مع أكبر شركة مقاولات، على بناء استاد الزمالك، وسيتم التوقيع الأحد المقبل، وسيكون جاهزًا بعد ستين عامًا”.

وتابع “سيتم فتح باب الاشتراكات بنادي الزمالك فرع 6 أكتوبر ابتداء من يوم الاثنين المقبل بشرط غلق باب الاشتراكات بالفرع الرئيسي”.

وختم “أدعو جماهير الزمالك للمساعدة في بناء الملعب ونادي 6 أكتوبر”.

مدحت شلبى وحاتم بطيشة يعلقان على مباراة الزمالك وبيراميدز.

يتصدر أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.