مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من المشاركة في كأس سوبر لوسيل

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف الفريق من المشاركة في كأس السوبر لوسيل رغم تعارضه مع موعد مشاركة الزمالك في الجولة التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية “أقول لجمهور الزمالك لا تقلقوا على مشاركة الفريق في مباراة السوبر المصري السعودي في قطر، وموعد المباراة لن يتعارض مع موعد الجولة التمهيدية”. دوري ابطال افريقيا.

وحول الاتفاقيات الجديدة أكد منصور “أبرمنا اتفاقيتين إحداهما لاعب دولي في منتخب بلاده وهذا الأمر سيسعد جماهير الزمالك”.

وتابع “وقعنا على لاعب كرة سلة أمريكي متميز للغاية وسنعلن عنه قريبًا”.

وختم “الأهلي نادي وطني لمحمود الخطيب رئيسه الحالي”.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء على استاد القاهرة، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

حقق الزمالك 8 انتصارات متتالية وهو ما جعله الأقرب للفوز بلقب الدوري رغم وجود منافسة من بيراميدز والأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 5 مباريات ليفصله عن اللقب.

وفي المباريات الخمس المتبقية، سيواجه الزمالك أندية “مصر المقاصة، فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، الشركة الشرقية”.