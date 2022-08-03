مرتضى منصور يهاجم الأهلي بسبب السوبر و”تفويت” بيراميدز

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خبر طلب الشركات الراعية للأهلي المشاركة في كأس السوبر المصري القطري.

يعقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل الشركة التابعة للنادي يوم 6 أكتوبر.

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي “كيف حال الشركات الراعية من طلاب الأهلي في السوبر المصري القطري، هذا هو المركز الثالث وبعد المباراة لا نعرف ماذا سيبقى”.

كما تحدث عن كلام البعض عن غياب بيراميدز عن مباراته مع الزمالك، حيث قال “يقولون بيراميدز غاب عن المباراة !!”

وأضاف “يا رجل، هذا أنا، بعد الحصول على موافقة سالم الشامسي الذي يلعب هناك، وقال حرفيًا أن هذا ملعبك في ملعب واحد هناك اسمه ممدوح عيد، رفض”.

وأكد “نحن مركزون مع فريقنا وقبل المباراة بنصف ساعة تحدثت مع أمير”.

وتابع “وقلت له بفتح Aspecker وإخبارهم أن هناك مكافأة قدرها 70.000 جنيه إسترليني لكل لاعب في حال الفوز على بيراميدز، ولكل اللاعبين، وليس فقط أولئك الذين لعبوا.

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن انضمام عمرو زكي المهاجم السابق لقناة النادي الرسمية خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس القلعة البيضاء في مؤتمر صحفي اليوم “أبارك عمرو زكي على انضمامه إلى قناة الزمالك”.

وأوضح “إنه من النجوم المخلصين للنادي وأسعد مشجع للزمالك وهو يلعب في صفوف الأبيض”.

عمرو زكي هو أحد نجوم الزمالك السابقين الذي فاز بالعديد من البطولات خلال فترة وجوده مع القلعة البيضاء.