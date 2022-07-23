مرتضى منصور يهاجم عبدالحفيظ ويكشف لحظات مجاورته لأحمد دياب

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك احترامه لأحمد دياب رئيس اتحاد أندية المحترفين المصرية رغم وجود خلافات معه.

وفاز الزمالك بكأس مصر العام الماضي على حساب الأهلي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال منصور في تصريحات متلفزة “رغم وجود خلاف بيني وبين أحمد دياب أنا رئيس اتحاد الأندية، إلا أنني كنت أحترمه خلال تواجده على المنصة”.

وأضاف كان لابد من احترام الجميع من القادة والرموز على منصة التتويج إلى التتويج بلقب كأس مصر.

وتابع “أنا رئيس أكبر ناد في إفريقيا، وسيد الحافظ مدير كرة القدم للأهلي أساء للجميع أثناء التتويج، بعدم اجتياز قاعة تكريم لاعبي الزمالك.

يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة، مساء غد الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة.

فيما يلي قائمة الزمالك التي أعلنها البرتغالي جوزيفالدو فيريرا لمباراة سموحة

حارس المرمى محمد عوض – محمد نديم.

الدفاع محمود حمدي “العاهرة” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

المركز محمد اشرف “رقة” – اسلام جابر – سيف فاروق جعفر – يوسف ابراهيم “اوباما” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – ايمن حفني – احمد سيد “زيزو”.

الهجوم سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”.

المفقودين من قائمة الزمالك

الإمام عاشور لتراكم البطاقات، محمد أبو جبل، طق حامد، عمر السعيد، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.