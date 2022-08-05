مرتضى منصور يوجه رسائل نارية لشوبير وسمير عثمان

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل نارية إلى الإعلامي أحمد شوبرت نجم الأهلي السابق، وسمير محمود عثمان الحكم السابق.

وقال منصور في تصريحات متلفزة على قناة الزمالك “أحمد شوبرت يحرض الجماهير على الحكام بعد أي قرار ضد الأهلي”.

وأضاف “لقد أرسلت إلى الشركة المتحدة أن شوبرت لا يصلح لأن يكون مقدم برامج تلفزيونية على قناة محايدة”.

وتابع “سمير عثمان قال لشوبير عون الله الحكام، رد عليه الأخير بقوله” ويساعدنا “، فما علاقة شوبرت بالتحكيم

وتابع “أبلغت سيف الوزيري وشكيت له أحمد شوبرت وأتساءل ما الذي يؤهله شوبرت ليكون مقدمًا”.

وختم “شوبرت يجري مقابلة مع سمير عثمان وأحمد الشناوي بهدف تحريض الجماهير وخلق حالة من الازدحام في الشارع الرياضي”.

يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري، مساء الجمعة المقبل، على ملعب خالد بشارة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.