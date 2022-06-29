مرتضى منصور يوجه رسالة للوداد المغربي بعد تتويجه بالدوري

بعث المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، برسالة إلى نادي الوداد المغربي بقيادة سعيد الناصري، بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز.

فاز الوداد بلقب الدوري المغربي للمرة الثانية على التوالي والمرتبة 22 في تاريخه، بعد تعادله 2-2 مع مولودية وجدة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء في الجولة 29 من الدوري المغربي.

وهنأ مرتضى منصور رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير بمناسبة تتويج فريق الدوري المغربي بلقب الدوري المغربي للموسم الحالي 2022-2022.

وتعادل فريق الوداد البيضاوي الرياضي مع نظيره مولودية وجدة بهدفين لكل فريق ليقود الوداد إلى 63 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط على صاحب المركز الثاني الرجاء، ولم يتبق سوى دور نهائي واحد.

فاز الوداد البيضاوي المغربي بدوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي على حساب الأهلي المصري، بعد أن سجل هدفين نظيفين، ليحرز اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.

يتوقع أن يشارك نادي الوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية FIFA في وقت لاحق من العام الحالي بصفته صاحب لقب دوري أبطال إفريقيا.

كما سيواجه الوداد البيضاوي المغربي المغربي نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي حيث يشارك الوداد كبطل لدوري الأبطال فيما يشارك نهضة بركان كبطل لكأس الاتحاد الإفريقي.