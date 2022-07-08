مرتضى منصور يوضح حقيقة تمويل بقاء أشرف بن شرقي

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن صحة الأنباء التي يشاع عن تمويل القلعة البيضاء من قبل رجل أعمال من أجل بقاء المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفارس الأبيض، وتجديد عقده. مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على قناته الشخصية على يوتيوب “ما تردد مؤخرا عن تمويل رجال الأعمال للزمالك لتجديد عقد أشرف بن شرقي غير صحيح، لأن مشكلة المغربي ليست بالمال وهو يريد اللعب. خارج مصر بسبب ظروف خاصة.

وتابع “أبلغ جماهير الزمالك أن أفضل اللاعبين من مصر وخارجها، الزمالك، تعاقد معه، وطمأن جماهير الزمالك، لأن أحلامهم أوامر، لكنهم ليسوا من يختار الفريق. “

دعا البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قيادة القلعة البيضاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، للتعاقد مع لاعب من فريق بيراميدز خلال فترة الإعارة الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفارس الأبيض. . في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن فيريرا طلب في الساعات القليلة الماضية إدارة الزمالك فتح مفاوضات قوية مع مسؤولي بيراميدز للحصول على خدمات الدولي نبيل عماد دونجا نجم خط وسط فريق السماء الزرقاء في سمر ميركاتو المقبل.

وأشار إلى أن البرتغالي وضع اللاعب في المركز الأول بين اللاعبين الذين يريد التوقيع في خط الوسط الموسم المقبل، وأكد أن مدرب الزمالك يعتقد أن نجم بيراميدز هو اللاعب الأنسب لتنفيذ خطته، والأدوار التكتيكية التي تريدها. لتنفيذ