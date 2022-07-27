مرتضى منصور يُعلن عن أولى صفقات الزمالك في الموسم الجديد

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية صفقات الأبيض الأولى لدعم صفوف الفريق، في ميركاتو الصيف الحالي.

وقال منصور في بيان صحفي، إن مدافع بيراميدز أحمد أيمن منصور سيكون أول صفقة للزمالك خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأكد رئيس الزمالك خلال تصريحاته أن أحمد أيمن منصور وقع تعاقداته مع الزمالك في الموسم الجديد.

وبخصوص العقد مع عبدالله السعيد، أكد منصور أنه من الممكن التعاقد مع قائد فريق بيراميدز، إذا طلب جوزيفالدو فيريرا مدرب الزمالك ذلك.

وأكد أنه تربطه علاقة جيدة بعبد الله السعيد منذ توقيعه للزمالك في 2022، قبل إلغاء صفقة تجديد عقد اللاعب مع الأهلي.

وفي سياق متصل، أكد المصدر الإعلامي محمد شبانة أن إدارة كرة القدم لنادي الزمالك تخطط للتعاقد مع ثنائي دولي خلال السوق الصيفي الحالي، لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

كشف شبانة عن تفاصيل خطة الإدارة بخصوص الصفقات الجديدة للموسم المقبل.

وأوضح أن مديري الزمالك يسعون لاستبدال وتجديد العقود في الموسم المقبل بسبب النقص العددي في العديد من الكرات المركزية وخروج العديد من النجوم من الفريق.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك خصصت ميزانية منفصلة لاثنين من لاعبي الوسط على مستوى الصفقة في الموسم المقبل، وهما الجناح الأيسر والمهاجم.

وأوضح “مديرو الزمالك يريدون التعاقد مع ثنائي عالمي على مستوى الجناح الأيسر والهجوم، وضم لاعبين من المستوى الأعلى بسبب النقص العددي الشديد الذي يعاني منه الفريق”.

وختم مؤكدا أن إدارة الزمالك قررت التعاقد مع نجوم كبار في هذين المركزين بعيدين عن أي صفقة واختيار لاعبين متميزين في أعلى مستواهم.