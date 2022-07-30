مرتضى يكشف سر حذف تصريحات عبد الحفيظ و”خائن” يدير قناة الأهلي

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن سر حذف تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي من قناة النادي.

وقال مرتضى لقناة الزمالك إن الشركة المتحدة للإعلام التابعة لقناة الأهلي وضعت بندًا ينص على أن تتحمل الشركة المسؤولية في حالة حدوث أخطاء.

وأشار إلى أن البند الرابع من عقد قناة الزمالك والأهلي مع الشركة ينص على أن الشركة تتحمل المسؤولية المدنية والجنائية في حالة حدوث أخطاء.

وأوضح أن إزالة أقوال عبد الحفيظ جاءت نتيجة الإهانة الموجهة إليه ولخالد الغندور.

وأكد أن Empresa Unida تواصلت معه لإبلاغه بأن التدخلات التي يقوم بها مع قناة الزمالك تولد أزمة.

وأضاف “لقد رددت على الفور على الشركة لأن مصلحة مصر فوق كل شيء”.

وتابع “قناة الأهلي يديرها (المدير) الذي يدير صفحة الهارب علاء صادق، ويدير أيضًا محرر برنامج ملاك والكتابة”.

وتابع الهارب علاء صادق لا علاقة له بالنادي الأهلي ويشجع أولمبي الإسكندرية، ومن استمع إلى أقواله فهو خائن مثله، والأهلي نادي وطني مع جماهيره. تاريخها القديم. “