مرتضى يوجه رسائل نارية لمهاجم الأهلي السابق

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما قويا على مهاجم الأهلي السابق.

وأوضح مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك، أن محمود الخطيب عيّن زوجة ابنه أسامة حسني على قناة الأهلي، براتب شهري قدره 250 ألف جنيه.

وأشار مرتضى منصور إلى أن أسامة حسني الذي أهانه على قناة الأهلي، هو أحد أعضاء جماعة الإخوان، موضحًا أن صفوت حجازي هو الذي تزوج ابنة الخطيب.

وتابع “نسيب الخطيب أسامة حسني يتقاضى ربع مليون جنيه على قناة الأهلي شهريًا، بينما لا يتسلم أحمد وأمير مرتضى منصور جنيهًا من الزمالك”.

وأكد “لا أريد أن أقول إن أحمد وأمير مرتضى منصور يدفعان أموالهما من جيبهما لصالح الزمالك، حتى لا يزيد حبهما للكيان”.

وبعث برسالة قوية لأسامة حسني قائلاً “تعلم الأدب واحترم نفسك فهذه ميزانية الزمالك ولا ديون معنا”.