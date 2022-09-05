مرحلة جديدة من كارت الفلاح المصري الذكي.. إليك الشروط والأوراق

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة المزارع الذكية، والتي تهدف إلَّى منع التلاعب فِيْ قطاع الأسمدة والحفاظ على حقوق المزارعين.

قال وزير الزراعة المصري، القصير، إنه سيتم إصدار بطاقة المزارع الذكية خلال أيام، ويبلغ إجمالي عدد البطاقات التي طبعتها الوزارة حتى الآن حوالي 3.5 مليون بطاقة، تم توزيع مليونين منها حتى الآن. .

بلغ إجمالي المبلغ المصروف دعماً للمزارعين من خلال بطاقة المزارع الذكية حوالي 357 مليون جنيه، استفاد منها حوالي 7 ملايين مزارع.

دعا وزير الزراعة الفلاحين إلَّى التوجه إلَّى الجمعيات الزراعية للحصول على بطاقة المزارع.

ما هِيْ المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة المزارع الذكية

وضعت وزارة الزراعة عددًا من الشروط للحصول على بطاقة المزارع الجاهزة للتسليم فِيْ الجمعيات الزراعية، حيث يتوفر حاليًا حوالي نصف مليون بطاقة فِيْ الجمعيات الزراعية.

وتهدف الحكومة من خلال بطاقة المزارع الذكية إلَّى القضاء على التلاعب والجشع الذي تمارسه بعض الجمعيات والمتاجر التي تبيع الأسمدة فِيْ السوق السوداء.

شروط الحصول على بطاقة المزارع الذكية هِيْ كالتالي

اذهب إلَّى الجمعية الزراعية.

– سحب استمارة الحيازة الالكترونية مجانا.

بطاقة الهُوية الوطنية مطلوبة.

– اعداد صورة للحيازة الزراعية ومعلومات عَنّْ الارض ومشاريع الانتاج الزراعي او الحيواني او مصانع الاعلاف.

يحصل المزارع على بطاقة المزارع الذكية من أحد فروع البنك الزراعي المصري.

ما هِيْ أهمية بطاقة المزارع الذكية

توفر بطاقة المزارع الذكية عددًا من المزايا والمزايا، وهِيْ كالتالي

وصول المزارع إلَّى الخدمات والأسمدة.

– القضاء على جشع وخداع الجمعيات الزراعية وبعض أصحاب العقارات الوهميين.

تصدر البطاقة خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الأوراق.

تكلفة استخراج بطاقة المزارع الذكية 50 جنيها.

– يهدف إلَّى إنشاء قاعدة بيانات للمزارعين الأصحاء.

شروط الحصول على بطاقة المزارع الذكية.

أن تكون هناك قطعة أرض زراعية مسجلة باسم المزارع.

أن تكون الأرض مسجلة لدى الجمعية الزراعية.