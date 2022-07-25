من هم مرشحات لمسابقة ملكة جمال لبنان 2022، قامت دولة لبنان 2022 مسابقمسابقة ملكة جمال لبنان 2022 بعد غياب ثلاثة سنوات بسبب جائحة كورونا ، وترشح الى المسابقة 17مرشحة نافسة على اللقب والحصول على الجائزة الكبرى، وفي الساعات الأخيرة تم الإعلان عن الفائز في مسابقة ملكة جمال لبنان في أمس يوم الأحد بقاعة منتدى de Beyrouth Forum، سنتعرف على مرشحات لمسابقة ملكة جمال لبنان.

من هم مرشحات لمسابقة ملكة جمال لبنان 2022

تنافس سبعة عشر مرشحة من دولة لبنان على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2022 وذلك بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة سنوات، كما ووصل الى المراحل المتقدمة تسعة مرشحات فقط من عدد سبعة عشر مترشحة، بناء على الاطلالات والفساتين السهرة وبعض المعايير الأخرى، بأسمائهم هم

ماريا شوشاني ناتالي سيد

لين مسعود

لارا هلاوي

مايا أبو الحسن

جاسنتا راشد

دلال حب الله

ياسمينا زيتون

أغاثا صيفي

من هي الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان 2022

فازت ياسمينا زيتون بملكة جمال لبنان 2022، ليلة أمس الأحد والذي تمت إقامته في قاعة منتدى de Beyrouth Forum ، كما وجائت وجاءت مايا أبو الحسن المرتبة الثانية، وحصدت جاسنتا راشد المرتبة الثالثة ، كما وتعتبر الملكة ياسمينا شخصة فاتن، وتبلغ من العمر عشرين عاما، وهي في السنة الثالث وتدرس في جامعة سيدة في لبنان تخصص صحافة واعلام، وستحصد ملكة جمال لبنان على جائزة قيمتها 100 ألف دولار.

من هي ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022

تعد ياسمينا زيتون احدى الشخصيات المعروفة والمشهورة في دولة لبنان، كما وأنها في العشرينات من عملها، وقد حصلت على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، ويعرف عنها أنها فتاة طموحة جدا شاركت ياسمينا في الكثير من المسابقات ، ومن أبرز المسابقات ملكة جمال لبنان 2022، وحصلت على المرتبة الاولى، كما تصدر اسمها الفترة الأخيرة اسمها عبر محركات البحث بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 التي أقيمت في بيروت.

بعد غياب ثلاثة سنوات من مسابقة ملكة جمال لبنان 2022، عاد من جديد وقد شارك في المسابقة 17 مرشحات لمسابقة ملكة جمال لبنان ، وفي الساعات الأخيرة تم الإعلان عن الفائزة وهي الملكة ياسمينا زيتون ، التي تبلغ من العمر عشرين عاما.