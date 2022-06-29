مرصد المجمعة هلال ذي الحجة سيمكث اليوم 32 دقيقة بعد الغروب

أكد المرصد الفلكي لجامعة المجمعة في حوطة سدير أنه سيرصد هلال شهر ذي الحجة 1444 هـ في يوم الطاري الذي يصادف يوم الأربعاء 29 ذو القعدة. وبحسب قرار المحكمة العليا، ليس أمس الثلاثاء ؛ لأن تاريخ الأمس يوافق يوم 28 وليس يوم 29 ذي القعدة حسب قرار المحكمة العليا. منوهاً أن هلال شهر ذي الحجة سيبقى في الأفق بعد غروب الشمس لمدة 32 دقيقة في سماء مكة المكرمة.

الحسابات العلمية

قال المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بعد الانتهاء من الحسابات العلمية لموقع المرصد، تشير البيانات الرياضية إلى أن القمر سيغيب قبل الشمس. أما اليوم الأربعاء 30 ذي القعدة (الموافق 29 ذي القعدة بحسب حكم المحكمة العليا رقم 158)، فسيتم الإقران في تمام الساعة 552 صباحًا بالتوقيت المحلي. بتوقيت الرياض، وتغرب الشمس في مكة الساعة 707، ويغرب الهلال الساعة 739 “.

غروب الشمس

وأضاف “أثناء تواجدك في موقع المرصد الفلكي في حوطة سدير، ستغرب الشمس في الساعة 652 عند 294 درجة، وسيغرب الهلال عند 724 عند 299 درجة، ما يعني أن الهلال سيبقى بعد 32 دقيقة. الشمس بارتفاع 6.3 درجة واستطالة 712 درجة “.

وتابع “القمر سيغيب على شعار مزدلفة صباح يوم السبت 9 تموز الساعة 1243 صباحا”.