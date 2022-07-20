مرصد المجمعة يكشف ظروف تحري هلال شهر محرم

أصدر المرصد الفلكي بجامعة حوطة سدير بياناً حول الشروط العلمية لرصد هلال شهر محرم 1444 هـ.

مراقبة الهلال الجديد لمحرم

وتضمن البيان إيضاح المرصد للشروط العلمية الخاصة برؤية الهلال، والذي جاء فيه أنه بعد الانتهاء من الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي يوم الخميس، 29 ذو الحجة، الموافق 28 يوليو 2022، بحسب صحيفة أم ال. تقويم قرة وجد الاقتران الساعة 845 مساءً بتوقيت الرياض، بينما تغرب الشمس يوم الجمعة 30 ذو الحجة الموافق 29 يوليو 2022 في مكة المكرمة الساعة 7 2 ويغرب الهلال. الساعة 749.

وأضاف أنه في موقع المرصد الفلكي، ستغرب الشمس عند الساعة 644 عند 292 درجة، ما يعني أن الهلال سيبقى بعد الشمس لمدة 48 دقيقة، وسيكون ارتفاعه 10 درجات واستطالة 11 2 درجة. .