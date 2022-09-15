ما هو مرض أخت سالي حافظ التي اقتحمت مصرف لبنان،في الاونة الاخيرة قامت الناشطة الاجتماعية اللبنانية سالي حافظ باقتحام بنك بالجمهورية اللبنانية وذلك لحصولها على اموالها الموجودة بالمصرف اللبناني التي لم تحصل عليهم وذلك لعلاج شقيقتها نانسي التي تعاني من مرض السرطان بحسب المصادر المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والناشطة الاجتماعية سالي حافظ من ابرز الشخصيات اللامعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سالي حافظ ويكيبيديا

سالي حافظ ناشطة لبنانية في مجال حقوق الإنسان، يُقدر أنها في الثلاثينيات من عمرها، بحسب ما تؤكده صفحتها الرسمية على فيسبوك. وبحسب إفادات بعض المصادر، فهي فتاة مشاكسة، لكنها حصلت على نصيبها من الأذى والأضرار، بحسب ما قالت في الإعلام، سالي حافظ، ابنة بيروت والمقيمة هناك، خريجة الجامعة. الجامعة – قسم الآداب وعلوم التكنولوجيا.

مرض أخت سالي حافظ التي اقتحمت بنك لبنان

مرض شقيقة سالي حافظ هو مرض السرطان بحسب ما تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن والدة سالي وشقيقتها المريضة نانسي لم تحدد طبيعة مرض الأخيرة واكتفت بتوصيفه بأنه مرض خطير خلال فترة ما. أعطت أحد الصحفيين، وأن ابنتها طريحة الفراش وتحتاج للعلاج خارج لبنان، وفي سياق متصل قبل الحادث بساعات قليلة، تداول متابعو أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سالي حافظ، صورة لشقيقتها المريضة ناسي.، وعلقت على وعدها لها بأنها ستفعل كل ما في وسعها للسفر ومتابعة علاجها خارج البلاد والبالغة 50 ألف دولار.

قصة سالي حافظ كاملة

إن تفاصيل قصة المودعة اللبنانية سالي حافظ في أحد فروع بنك لبنان والمهجر، تتمثل في عدم قدرة الأخيرة على الحصول على أموالها المودعة هناك، لغرض إنساني هو علاج شقيقتها المريضة. سحب مبلغ ضئيل من ودائعه في البنك حفاظا على النقد الأجنبي، وسيتم استلام الوديعة بالليرة اللبنانية المنهارة بشكل أساسي، بقيمة 8000 ليرة للدولار، بحسب البنك المركزي، وهو رقم بعيد جدا. من سعر السوق السوداء، والمبلغ الإجمالي لا يكفي لسعر إبرة واحدة يومية لأختها المريضة، عرض عليها 200 دولار في اليوم، بقيمة 12 ألف لبناني، وهذا لا يكفي.

حقيقة اقتحام سالي حافظ بنك لبنان

اقتحمت سالي حافظ مبنى بنك لبنان والمهجر – فرع السوديكو بمساعدة عدة أشخاص وتحت السيطرة. رافقتها سالي والمقتحلين، وتمكنت الأخيرة من الحصول على جزء من الأموال المضبوطة، والتي تقدر بنحو 20 ألف دولار، وحصلت على قرابة 13 ألف دولار، منها 12 ألف دولار والباقي بالعملة اللبنانية.

اقتحام سالي حافظ للبنك

تفاوتت ردود الأفعال عما تم تداوله اليوم بشأن اقتحام سالي حافظ البنك مما منع أموالها. وبحسب مزاعمها، فإن بعضهم وصف سلوكها وأدانوه بالسرقة، على أساس أنها تمكنت من تحصيل أموالها بطرق أخرى، وتعاطف آخرون مع مشاعر سالي تجاه أختها التي تعاني من المرض وهي على وشك. الموت، خاصة بعد أن صرحت شقيقة سالي ووالدتها أن السلاح الذي كانت بحوزتها كان مجرد لعبة، مع العلم أن الأخيرة مخبأة منذ الحادث، وفي سياق متصل شاركت والدة سالي مقطع فيديو لابنتها المريضة وهي تبكي بمرارة وتقول ها هي المريضة التي أخذت ودائعها سالي في البنك للعلاج، ابنتي ليست لص.

ما هو مرض أخت سالي حافظ التي اقتحمت مصرف لبنان والتي تعاني اخت سالي حافظ التي تدعى نانسي بمرض السرطان وانها تصف بانه مرض خطير وتحتاج الى العدم للسفر خارج الجمهورية اللبنانية وهذا الامر اضظر لسالي حافظ اقتحام المصرف اللبناني لسحب اموالها المتواجدة به والتي يبلغ علاج شقيقتها نانسي حوالي 50 ألف دولار أمريكي.