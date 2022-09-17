ما هو مرض المرشد علي خامنئي الإيراني،يعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي من ابرز الشخصيات البارزة والمشهورة بإيران والتي ضجت منصات السوشيال ميديا المختلفة مؤخراً حول مرض المرشد الايراني علي خامنئي والتي يعد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران ولديه ولد واحد يدعى مجتبى خامنئي كما ويبلغ الايراني علي خامنئي من العمر حوالي 83 عاماً وشغل الكثير من المناصب الهامة والمرموقة بالجمهورية الايرانية والتي حقق شهرة واسعة حول العالم من خلال مناصبه البارزة.

علي خامنئي ويكيبيديا

علي حسيني خامنئي، المعروف باسم علي خامنئي، من أهم الشخصيات الإيرانية كان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية منذ الرابع من حزيران (يونيو) 1989، خلفًا لروح الله الخميني. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن علي خامنئي هو ثالث رئيس لإيران بعد أبو الحسن بني. صدر محمد علي رجائي تحديدًا من الثالث عشر من أكتوبر 1981 حتى الثالث من أغسطس 1989، ومن أشهر القضايا المتعلقة بعلي خامنئي إصداره فتوى بشأن إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية المحرمة شرعيًا، ومحرمة في الشريعة الإسلامية.

علي خامنئي السيرة الذاتية

أهم ما في علي خامنئي ما يلي

الاسم علي حسيني خامنئي.

الاسم المستعار علي خامنئي.

الميلاد 19 أبريل 1939 م.

العمر 83 سنة.

مكان الميلاد مشهد.

الجنسية دولة بهلوي – إيران.

الأبناء مجتبى خامنئي.

ألما الأم مدرسة قم.

تلقى تعليمه على حسين علي مونتاري.

الوظيفة رئيس دولة – فقيه – مرجعية للشيعة – سياسي – مترجم – كاتب – شاعر.

المناصب عضو مجلس الشورى الإسلامي – رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية – المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.

الحزب جمعية علماء المجاهدين – الحزب الجمهوري الإسلامي.

اللغة الأم الأذربيجانية

لغات أخرى عربي – فارسي.

الخدمة العسكرية الحرس الثوري الإسلامي.

المعارك والحروب حرب الخليج الأولى.

مرض علي خامنئي المرشد الإيراني

يعاني علي خامنئي من عدة أمراض خطيرة غير معروفة تسببت في انتشار العديد من التقارير التي تشير إلى أنه طريح الفراش، نتيجة هذه الأمراض المجهولة، خضع لعملية جراحية في منزله لانسداد معوي بعد معاناته من آلام شديدة في المعدة مع ارتفاع في درجة الحرارة. بطريقة مزعجة للغاية، ومن الجدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن حالة خامنئي مستقرة حتى الآن، وأن ما تم تداوله بشأن وفاته باطل تمامًا.

من سيخلف علي خامنئي عند وفاته

وبحسب ما نشرته العديد من الصحف الأمريكية، فقد تبين أن من سيخلف خامنئي عند وفاته سيتقرر هذا العام بعد مفاوضات إدارة جو بايدن مع إيران بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والجدير بالذكر أن هناك مزاعم كثيرة. التي تشير إلى أن خامنئي سلم سلطته إلى ابنه مجتبى، 51 عاما، بعد اعتلال صحته.

تويتر علي خامنئي

يعتقد البعض أن شخصية مثل علي خامنئي، الزعيم السياسي البالغ من العمر 83 عامًا، ليس لديها حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن من خلال البحث تبين أن هناك حسابًا غير موثق يضم أكثر من 270 ألف متابع من جميع أنحاء العالم. لعلي خامنئي. قم بزيارة هذا الحساب مباشرة.

علي خامنئي من اشهر الشخصيات اللامعة بدولة ايران ويعتبر الرئيس السياسي للجمهورية الاسلامية الايرانية وفي الفترة الاخيرة كان يعاني من الكثير من الامراض المزمنة والتي منعته من استكمال مشوراه المهني بالمناصب التي يشغلها وانه طريح الفراش وبالاضافة الى ذلك فان علي خامنئي يعد الرئيس الثالث لدولة إيران.