مرض سلطان النيادي وابنائه، رائد الفضاء العربي المسلم سلطان النيادي هو أول رائد فضاء عربي يعيش في دولة الإمارات العربية فقد تميت زيارته صباحا اليوم من قبل الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعرض عن لاستعداده لرحلة فضائية في الأيام المقبلة، وهو من أبرز الشخصيات العربية والإسلامية الرائدة في مجال الفضاء ، وله الكثير من الإنجازات التي يفتخر بها في الوطن العرب كافة.

من هو سلطان النيادي ويكيبيديا

سلطان النيادي هو من مواليد الإمارات العربية عرفت منذ قدمه في العلاقة والتعليم والذكاء فقدها في أعرق الجامعات العربية تخصصا الفضاء حتى كان من المبدئيين في ذلك التخصص ويعتبر سلطان هو أول رجل فضاء عربي ويستعد في الأيام المقبلة إلى رحلة فضائية سوف تستمر إلى ستة أشهر وسوف ينطلق الى المحطة الدولية لمباشرة الرحلة الفضائية التي سوف تستمر الى اشهر.

تفاصيل زيارة رئيس الإمارات لمنزل سلطان النيادي رائد الفضاء.

زيارة رئيس الإمارة محمد بن زايد لسلطان النيابي

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات على استعداد رائد الفضاء العربي سلطان النيادي لمهمته المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية وسوف تستمر إلى ستة أشهر وكانت الزيارة اليوم الاثنين لمنزل رائد الفضاء في منطقه إم غلافه في مدينة العين، وأعرب رئيس الإمارات العربية محمد بن زايد فخره واعتزازه بأبناء الإمارات العربية وقال إنهم يقدمون لأنفسهم فخرا واعتزازا بدولتهم.

ما هو مرض سلطان النيابي رائد الفضاء الإماراتي

الفضاء الإماراتي يتساءل المواطنون حول المرض الذي أصيب به رائد الفضاء سلطان النيابي وفي الحقيقة لم يتم التوصل إلى أي نتائج حول مرضه أم هل هي مجرد إشاعات انتشرت حوله بعد زيارة رئيس الإمارات العربية محمد بن زايد المنزلة، وكان في الصابرين سلطان النيابي يتمتع بصحة جيدة ولا يصرح بتعرضه لأي مرض قد أصيب به.

يعتبر سلطان النيابي من الشخصيات المهمة في دولة الإمارات العربية وهو أول رجل فضاء في الإمارات فقد تعرب ابن زايد فخره واعتزازه بمثل هذه الشخصيات لدورها في كفائه المجتمع العربي وخاصة الإمارات العربية.