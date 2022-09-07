مرض مؤمن زكريا.. ما هو التصلب الجانبي الضموري ، شو يحكي معه مجالا أكدت زوجه اللاعب السابق بنادي الأهلي المصري مؤمن زكريا رهام الشيمي أن زوجها مصاب بمرض يصعب تشخيصه، وبينت زوجه مؤمن زكريا في تصريحات خاصة لبرنامج صاحبه السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس بأنها قد سافرت إلى رحلات علاجية إلى ألمانيا وأمريكا وإنجلترا لمعرفة مرض زوجها النهائي.

مرض مؤمن زكريا التصلب الجانبي الضموري

أقدم اللاعب السابق بنادي الأهلي المصري للعلاج في الخارج الأكثر من مرة بسبب إصابته بمرض يصعب تشخيصه وأوضحت زوجته أن التشخيص الدقيق لمرض مؤمن زكريا لم تتم معرفة أي علاجا له وأوضحت أن هناك اشتباها في إصابته بمرض Als الذي يعرف بمرض التصلب الجانبي الضموري وينتظرون العلاج لهذا المرض حيث إن تلك المرض يتعرض له الإنسان ونادراً ما يحدث حيث إنه يعطل عمل العضلات ويؤثر على الجهاز العصبي والطرفي مما يصعب حركة المصاب.

ما هو مرض مؤمن زكريا

اكدت الجهات الطبية والصحية أن مرض اللاعب في نادي الأهلي مؤمن زكريا هو مرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي وقد يسبب هذا المرض فقدان التحكم في بعض العضلات بحسب ما أفادت مايو كلينيك، وهو ما يعرف بمرض Als ويسمونه بمرض جيهريج ولا يعلم الأطباء سبب الإصابة بهذا المرض وقالوا إن بعض الحالات تكون سبب إصابتها هي الوراثة.

حقيقة أصابه مؤمن زكريا بمرض التصلب الضموري

في بداية المراحل الأولى لمرض اللاعب مؤمن زكريا بالتصلب الجانبي الضموري بدا العضلات والأطراف عنده وفي أواخر الأيام يصعب عليه التحكم في العضلات اللازمة للحركة وكذلك التحدث والتنفس والأكل ، فقد ذهب اللاعب مؤمن زكريا للخارج ليترقى العلاج لكنه لم يحصل على أدنى علاج للشفاء من هذا المرض.

مرض التصلب الجانبي الضموري له أعراض لكل مريض ويبدأ في الغالب بضعف العضلات ويتنشر مع مرور الوقت ومن أعراضه صعوبة المشي وضعف الساقين موضوع في اليدين والتحرك وتداخل الكلام وتشنج بعض العضلات في تغيرات سلوكية ومعرفية.