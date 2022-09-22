ما هو مرض ناهد رشدي، انتشر اسم ناهد رشدي في الاونة الاخيرة كثيرا عبر المواقع الالكترونية، وعبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حلت ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، وقامت بالتريح ببعض التصريحات المثيرة للجدل، وقامت ناهد رشدي بالكشف عن العديد من اسرار حياتها الشخصية، وكشفت معاناتها مع المرض لفترة طويلة جدا، وتسائل محبين وعجبين الفنانة ناهد رشدي ما هو مرض ناهد رشدي.

من هي ناهد رشدي ويكيبيديا

اسمها الكامل هو ناهد رشدي، ولدت في جمهورية مصر العربية، في مدينة القاهرة، بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 1956م، اي انها تبلغ من العمر 66 عاما، وتحمل ناهد رشدي الجنسية المصرية، وتعتنق الديانة الاسلامية، درست ناهد رشدي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت منه في عام 1982م، وشاركت بالعديد من الاعمال وخاصة المسلسلات التلفزيونة، وقامت بتأسيس جماهيرية كبيرة، من خلال تلك الاعمال الفنية المميزة.

ما هو مرض ناهد رشدي

بعد ان تحدثت الفنانة ناهد رشدي خلال لقاء تلفزيوني مع مفيدة شيحة وسهير جودة عن معاناتها مع المرض لفترة كبيرة من حياتها، طالب الجمهور بالكشف عن ما هو مرض ناهد رشدي، ولكن رفضت الفنانة ناهد رشدي الكشف عن ما هو مرضها، وقالت انها خلال رحلة مرضها، قامت بمعرفة الناس والحياة على حقيقتهم، وطالبت من الجميع عدم الاستسلام للمرض، ومقاومته حتى التغلب عليه، ووضحت ايضا انها صدمت بالكثير من الشخصيات التي كانت مقربة منها.

ناهد رشدي تكشف تفاصيل معاناتها من المرض

قامت الفنانة المصرية الكبيرة ناهد رشدي بالكشف عن معاناتها في حياتها، بسبب مرض اصابها وظلت تعاني منه لفترة طويلة من حياتها، وبسبب هذا المرض التي رفضت الكشف عن ما هو هذا المرض الذي اصابها، عانة من المرض وايضا تخلي المقربين عنها، وصرحت قائلة:

” شفت حاجات ما كنتش شايفها كل واحد بان على حقيقته، وبيبان مين فرحان فيك وأقرب الناس ليكي فرحانين ويقولوا أحسن أنك اتهديتي، وعارفة مين عشان كده مش بكتب أني تعبانة عشان لو حد بيحبني هيزعل بجد ومش عاوزة أزعله ولو حد بيكرهني هيشمت فيا”.

واضافت قائلة:

” عيشي على أنك عندك ضغط وسكر، تعايشي مع المرض، أيا كان قلب كلى كبد أو أورام لأن الأورام حاليًا علاجها في تطور كبير”.

ما هو مرض ناهد رشدي، اعلنت الفنانة ناهد رشدي عن اصابتها خلال الفترة الماضية مرض خطير وقد عانت منه لفترة كبيرة من حياتها، ولم تكشف الفنانة عن ما هو المرض الذي اصابها، ولكنها صرحت باكية انها عانت منه بشدة وعانت من تخلي المقربين والاصدقاء عنها.