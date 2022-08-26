“مرض وخيانة الاتحاد ومفاجأة الهلال والنصر”.. أسرار المولد المثيرة

كشف جراح الظفِيْري وكيل النجم العالمي فهد المولد عَنّْ أسرار مثيرة لأول مرة بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بـ “إعادة” اللاعب للمباريات من جديد.

وأعلن مركز التحكيم الرياضي، أمس الخميس، أنه تم تنفِيْذ “عقوبة الولادة السابقة”، فِيْ حالة تناول المنشطات المحظورة، وعدم الالتزام بقرار الإيقاف لمدة 18 شهرًا.

اقرأ أيضا

“هل البليحي على وشك الانتصار بعد كارثة الخليج” .. وراء الكواليس التي تهز الهلال

قرار تاريخي “يغير” مستقبل الأهلي .. مفاجأة 2022 المدوية

حمدالله يهدد الاتحاد … والهِيْلي يكشف حَقيْقَة “عودة” فهد المولد

وأعلن الظفِيْري، فِيْ تصريحات موسعة لصحيفة “الرياضية”، أن المولد يعاني من مرض وراثي دفعه إلَّى تناول المنشطات المحظورة، وتلقي اللاعب 4 عروض رسمية، بعد انتهاء عقده مع شركة Al- الظفِيْري، نادي الاتحاد، يوليو الماضي.

وفِيْما يلي أبرز تصريحات وكيل أعمال النجم العالمي فهد المولد

– أن يكون المولود يعاني من مرض وراثي فِيْ ​​أسرته (الأب والأم والأخت) ؛ أما بالنسبة لانخفاض ضغط الدم.

عانى المولد من هذا المرض قبل مواجهة الاتحاد والتعاون فِيْ كأس الملك الموسم الماضي.

– تم نقل المولد إلَّى المستشفى فِيْ حالة طارئة ؛ وأعطاه الطبيب علاجًا لرفع ضغط دمه فِيْ ذلك الوقت.

– العلاج الذي تلقته الولادة قبل مباراة الاتحاد والتعاون. يعتبر منشط وممنوع لممارسة الرياضة.

– بعد استقرار حالته غادر “المولد” مع بعثة الاتحاد لمواجهة التعاون دون إبلاغ طبيب النادي.

وخضع المولد لاختبار المنشطات، بعد مباراة الاتحاد والتعاون، وعادت عينته إيجابية.

– مايو الماضي وبعد قرار معاقبة اللاعب “18 شهرًا” قدم القالب استئنافًا رسميًا.

– تضمن الاستئناف ملفا قضائيا يشرف عليه فريق من الشركة المالكة للوكالة وحقوق المولد.

مركز التحكيم الرياضي، قبل الاستئناف بحكَمْ وظيفته ووفقًا للمدة التي تم خلالها إيقاف المولد.

اتصل مدرب المنتخب السعودي هِيْرفِيْ رينارد بالمولد بعد قرار “التحكيم” وطلب منه الحضور إلَّى لندن.

سيخضع المولد لبرنامج تدريبي مكثف فِيْ لندن ؛ أن نكون جاهزين لكأس العالم 2022.

انتهى عقد المولد مع الاتحاد فِيْ يوليو الماضي وتم الإفراج عَنّْ اللاعب.

– المولد لديه 4 عروض رسمية ؛ من الاتحاد ونادي عصامي وآخر خليجي.

الأحد أو الاثنين المقبل، المولد سيوقع رسميا مع ناديه الجديد.

المولد هُو أحد أبناء نادي الاتحاد، وتخرج فِيْ فئات عمرية مختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى أول فريق كرة قدم، عام 2011، كَمْا كانت له تجربة احترافِيْة قصيرة، فِيْ ليفانتي، إسبانيا، اعتبارًا من يناير. حتى يوليو. 2022.

أنظر أيضا

الهلال يبيع نجمه ويضم الثنائي الاتحاد والشباب. قرار الأحد القادم

معمر “يستغني” عَنّْ الثلاثي الفائز .. ويحسم الصفقة الخامسة رسمياً

“الاتحاد للشباب ديو” … المعاملة بالمثل والتنازلات بين البلدين

كل المؤشرات تؤكد أن المولد سيلعب لنادٍ سعودي آخر غير الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وهُو ما يمكن اعتباره خيانة كبرى. بانتظار القرار الرسمي الأحد أو الاثنين.

وتجدر الإشارة إلَّى أن أحد الناديين فِيْ العاصمة الذي تحدث عَنّْه الظفِيْري كان ؛ إنه الشباب، فِيْما تضاربت الأنباء عَنّْ الفريق الآخر، بين الهلال والنصر.