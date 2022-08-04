مركز إنفاذ يشرف على مزادين لبيع تمور 24 ألف نخلة

أعلن مركز الإسناد والتسوية “انفتاح” عن عقد مزادتين علنيتين للأملاك المنقولة في مدينة الرياض خلال يومي 6 و 9 أغسطس 2022 م. كميات تجارية.

تفاصيل مزاد التنفيذ

تبدأ المزادات بمزاد تمور مزرعة الهير لعرض حصاد أكثر من 12500 نخلة، والموجودة في مزرعة الهير، ومزاد تمور طريق الخرج الذي يعرض حصاد أكثر من 11600 نخلة.، وموجود في المزرعة. نهاية لهذه الغاية .

دار الخبرة الوطنية

يعتبر “انفتاح” بيت الخبرة المتخصص في الإشراف على تصفية الأموال المنقولة وغير المنقولة التي توكل إليها الجهات القضائية والقطاع الخاص والعقارات الخاصة والأفراد، من خلال تعيين الخبراء ومقدمي الخدمات من الجهات المختصة. تقييم الأصول وتسويقها وإدارتها وحفظها وجردها، وإسنادها إلى المؤسسات المختصة للمساعدة في تسريع عملية الالتزام بالحقوق وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز.