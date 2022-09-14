مركز التحكيم الرياضي يرد على الهلال.. ويصدم النصر والاتحاد

ورد محمد باسم رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي على استفسارات وأسئلة أثارت جدلا واسعا فِيْ الشارع الرياضي خلال الفترة الأخيرة.

اهتم مركز التحكيم الرياضي بالشارع السعودي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تثبيت عقوبات الهلال ومنعه من تسجيل اتفاقيات جديدة فِيْ أزمة محمد كانو، ووقف عقوبة عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي آل الاتحاد، بعد إدانة الانتصار. ضده.

مركز التحكيم الرياضي يرد على الهلال

وأكد باسم، فِيْ تصريحات خلال المؤتمر الصحفِيْ الذي عقده بوزارة الرياضة، أن التدبير المؤقت هُو من اختصاص هِيْئة التحكيم، وأن التحكيم المعجل يبلغ للمركز للإسراع بالإجراءات.

جاء رد رئيس مركز التحكيم، وتوضيحه للإجراءات المؤقتة، بعد الجدل الدائر حول طلب الهلال اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنحه فرصة تسجيل اتفاقيات جديدة حتى القرار النهائي بشأن أزمة محمد كنو.

مركز التحكيم الرياضي يفاجئ النصر والاتحاد

وفِيْ ضوء الاتهامات المتبادلة بين النصر والاتحاد بشأن المحكَمْين فِيْ أزمة الحمد الله، أكد باسم أن الهدف الأساسي للمركز هُو الاستقلال والحياد والعدالة والمساواة بين جميع الأطراف.

وتابع أن جميع الحكام فِيْ مركز التحكيم يقومون بعملهم باستقلالية تامة.

واختتم حديثه الذي لن يتطرق إلَّى أي قضايا عالقة، بسبب السرية التي يتم التعامل معها فِيْ القضايا، لأنها خط أحمر، مؤكدا أنه لم يخالف القواعد فِيْ قضية الحمد الله.