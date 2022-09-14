مركز التحكيم الرياضي يكشف.. لماذا رفض الرد على “بيان” الهلال

كشف المركز السعودي للتحكيم الرياضي، مؤخراً، عَنّْ سر عدم الرد على التصريحات الرسمية الصادرة عَنّْ نادي الهلال، فِيْ أزمة النجم محمد كانو.

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أصدر الهلال، برئاسة فهد بن نافل، سلسلة من البيانات الرسمية ندد فِيْها بالعقوبات المدعومة من قبل المركز السعودي للتحكيم الرياضي فِيْ أزمة محمد كانو، حيث حرم النادي من تسجيل لاعبين جدد فِيْ الصيف. عام 2022. وشتاء 2023، إضافة إلَّى دفع 20 مليون ريال سعودي مقابل الفوز.

مركز التحكيم الرياضي يكشف .. لماذا رفضت الرد على تصريح الهلال

قال محمد باسم، رئيس المركز السعودي للتحكيم الرياضي، فِيْ مؤتمر صحفِيْ، الأربعاء، إنه لم يستجب لبيان الهلال، لعدم الحاجة لذلك، مضيفًا أن البيانات تصدر فقط بشكل متطرف. حالات.

وأكد أن عمل مركز التحكيم الرياضي السعودي لا يتطلب وجود متحدث إعلامي، بل سيناقش هذا الأمر فِيْ المستقبل.

ورفض رئيس المركز السعودي للتحكيم الرياضي الكشف أو التعليق على أي تفاصيل إضافِيْة حول أزمة محمد كانو أو “إجراءات مؤقتة”، موضحا أنه يعمل وفق مبدأ السرية فِيْ القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالمنحدرات.

وأكد أنه تم اتخاذ القرار برفض الإجراءات المؤقتة التي قدمها الهلال، بعد الاستماع إليها بإسهاب.