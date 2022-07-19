مركز التحكيم السعودي يحسم الجدل الدائر حول قضية محمد كنو

حسم المركز السعودي للتحكيم الرياضي الجدل الدائر حول قضية محمد كانو أول لاعب في فريق نادي الهلال لكرة القدم.

حيث أصدر المركز بيانا رسميا ردا على ما تم تداوله مؤخرا بشأن تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية وعلاقتها بقضية لاعب نادي الهلال محمد كانو.

وقال المركز السعودي للتحكيم الرياضي في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تعديل المادة 29 من النظام الداخلي للمركز السعودي للتحكيم الرياضي”.

وتابعت “يود المركز أن يوضح أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله، أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 11 شوال 1444 هـ الموافق 12 مايو 2022”.

وأضافت “تتضمن اعتماد سلسلة من التعديلات على مواعيد القواعد الإجرائية، وتم نشرها في ذلك الوقت، حيث تضمن القرار عدم انطباق هذه التعديلات على الحالات التي تلقاها المركز قبل تاريخ نشرها. . وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام الخاصة بكل طرف من أطراف النزاع “.

وتابع “كما يوضح المركز أنه منذ تشكيل مجلس إدارته يعمل على ة شاملة لآليات عمله ولوائحه الداخلية، بما يسهم في تطويره بما يتماشى مع ما هو عليه. أنشئت. التي تعمل مراكز التحكيم الرياضي “.

يشار إلى أن غرفة تسوية المنازعات قررت إيقاف محمد كانو لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي الانتقال المقبلتين.

وطُلب من النادي واللاعب دفع تعويض مالي قدره 27 مليون ريال سعودي للنصر، وهي 7.5 مليون ريال، قيمة المبلغ الذي استلمه اللاعب عند تقديم العقد، و 19.5 مليون ريال قيمة عقده. عقد مع النصر.

يحدث هذا بعد أن وقع اللاعب مع النصر ثم جدد عقده مع الهلال.