مركز التحكيم يجيب.. ما سبب انسحاب محكَمْ الاتحاد من قضية النصر

أزال المركز السعودي للتحكيم الرياضي بعض الغموض الذي يكتنف انسحاب سلطان السميل حكَمْ الاتحاد من العمل بقضية النصر أو ما يعرف فِيْ وسائل الإعلام بـ “التسجيلات الصوتية”.

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أثار المركز السعودي للتحكيم الرياضي جدلا كبيرا، بعد تعليق إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة، حيث عاد للمشاركة مع الاتحاد، بدءا بمباراة الرائد فِيْ الجولة الثالثة للسعوديين. . روشين ليج “.

وكان النصر قد عارض تعيين سلطان الصامل ضمن الحكام الرياضيين فِيْ قضية الاتحاد قبل استقالته دون الكشف عَنّْ السبب.

مركز التحكيم يرد .. ما سبب انسحاب محكَمْ الاتحاد من قضية النصر

قال محمد باسم رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي، فِيْ مؤتمر صحفِيْ اليوم الأربعاء، إن الحكَمْ سلطان السميل يتميز بالكفاءة، موضحا أنه لا يزال موثوقا مثل جميع الحكام الرياضيين.

وبشأن انسحابه من موضوع النصر والاتحاد أكد أنه لا يستطيع الكشف عَنّْ سبب استقالة سلطان السامل، لأن هذا مبدأ سري، ولن يخرج مركز التحكيم الرياضي السعودي عَنّْ. ، لكنه أكد أنه تم تقديم طلب مسبب، وتم قبوله على الفور.

وتابع “نعتقد أن هناك حق لجميع أعضاء مركز التحكيم فِيْ توفِيْر الحماية القضائية لهم، ونحن نعمل على ذلك. نراهن على توعية وسائل الإعلام الرياضية بالحصول على المعلومات من مصادرها ”.

وأضاف محمد باسم رئيس مركز التحكيم فِيْ قضيتي النصر والاتحاد “لن أتحدث ولن أتعامل مع أي قضية معلقة … لأننا نتعامل معها فِيْ سرية تامة، وهذا هُو. حالة حمراء “. ولم نخالف الضوابط فِيْ حالة الحمد الله “.