مركز الفلك الدولي السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

أعلن المركز الدولي لعلم الفلك أن السبت 9 يوليو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم.

قال المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز الدولي لعلم الفلك، أن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذو القعدة، الموافق الأول من يونيو، يوم الأربعاء، بما في ذلك المملكة، والإمارات، وعمان، ومصر، وأفادت وكالة أنباء الإمارات وام.

رؤية الهلال

وأضاف في ذلك اليوم لا يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، بينما يكاد يكون ذلك ممكنًا مع تلسكوب من غرب آسيا وشمال إفريقيا، وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 من يونيو. سيكون اليوم الأول من شهر ذي الحجة في كثير من البلدان، ويكون يوم الجمعة المقبل 8 تموز / يوليو عطلة عرفات، والسبت 9 تموز / يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الصبح الأربعاء

وبخصوص موقع الهلال يوم الأربعاء 29 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، أكد مدير المركز الدولي لعلم الفلك أن حسابات سطح الهلال عند غروب الشمس هي كما يلي في جاكرتا، يغيب القمر بعد 12 دقيقة. غروب الشمس وعمره 9.5 ساعات، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب، وفي أبو ظبي يغرب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة، في الرياض، يغرب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس و عمره 14.6 ساعة، وفي عمان والقدس يغرب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة، وفي القاهرة يغرب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس. غروب الشمس 15.6 ساعة. في الرباط، يغرب القمر بعد غروب الشمس بـ 43 دقيقة ويبلغ عمره 17.6 ساعة.