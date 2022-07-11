مركز القيادة والسيطرة.. حلول تقنية لحفظ أمن ضيوف الرحمن

يستفيد مركز القيادة والتحكم من الحلول التقنية للحفاظ على سلامة الحجاج، حيث يتم اتباع مسار الحاج منذ اللحظة التي يطأ فيها قدمه المملكة حتى مغادرته.

مركز القيادة والتحكم، حلول فنية للحفاظ على سلامة الحجاج.# سلام_آمن pic.twitter.com/EnURcBLFcx

– الأمن العام (security_gov) 11 يوليو 2022

8 آلاف كاميرا مراقبة

يستخدم المركز أكثر من 8000 كاميرا موزعة في أنحاء العتبات المقدسة، وعلى مداخل مكة المكرمة وفي باحات المسجد الحرام، لرصد الوضع الأمني ​​لحجاج بيت الله الحرام، وكذلك التأكد من سلامة الطرق. واضحة بحيث لا توجد عوائق تسبب ازدحام المرور في النقاط المركزية.

خدمات ومعدات مركز القيادة والتحكم

في غرفة التحكم في التلفزيون، تمت زيادة القدرات البشرية والتشغيلية لهذا العام ؛ وصلت كبسولات التحكم إلى 25 كبسولة. هذا العام تم استخدام نظام معلومات جغرافية بالإضافة إلى الكشف عن كلب يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

غرفة القيادة والسيطرة في منى هي المسؤولة عن إدارة الحج، في حين أن الأخرى في مزدلفة هي المسؤولة عن الجانب التنسيقي لجميع الأطراف المعنية.