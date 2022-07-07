مركز القيادة والسيطرة في مشعر منى يدير الحج بكفاءة

يدير مركز القيادة والتحكم للأمن العام بمنى مراسم الحج بكفاءة تامة. المركز هو الحارس لكل ما يحدث في الميدان.

فيديو | “القيادة والسيطرة” ترفع من استعدادها لاستقبال حجاج منى # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/jYXBu29yyl

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

رقابة شديدة

وزعت أكثر من 8000 كاميرا في أجزاء من المشاعر المقدسة ومداخل مكة وباحات الحرم المكي لرصد تقدم الوضع الأمني ​​للحجاج، لرصد تطور الوضع الأمني ​​للحجاج، في بالإضافة إلى التأكد من خلو الطرق من عدم وجود عوائق تسبب ازدحام المرور في النقاط المركزية.

في غرفة التحكم في التلفزيون، تمت زيادة القدرات البشرية والتشغيلية لهذا العام ؛ وصلت كبسولات التحكم إلى 25 كبسولة. هذا العام تم استخدام نظام معلومات جغرافية بالإضافة إلى الكشف عن كلب يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

غرفة القيادة والسيطرة في منى هي المسؤولة عن إدارة الحج، في حين أن الأخرى في مزدلفة هي المسؤولة عن الجانب التنسيقي لجميع الأطراف المعنية.

الانتهاء من وصول الحجاج إلى منطقة منى

من جهة أخرى، اكتمل وصول الحجاج إلى بيت الله الحرام اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية التالي. هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

رافق الآلاف من رجال الأمن في مختلف القطاعات تدفق الحجاج إلى منى، محاطين بالعناية الإلهية، لرصد تدفق الحجاج إلى مشار، وسط تكامل نظام عمل الجهات المختلفة المعنية برعاية الحجاج. . .