مركز مالك الرقمي يعالج البلاغات في المشاعر المقدسة

أطلقت شركة كدانا للتنمية والتطوير التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مركز الاتصال الموحد “مالك” لتلقي تقارير الدعم الفني، وتقديم التسهيلات وحل مشاكل موقع المرافق المقدسة، مثل المشاعر. التدريب والمعسكرات والمراحيض وربطها مباشرة مع السلطة المختصة لحلها وتقييم الأداء فيما يتعلق بمعالجتها.

أهداف مركز مالك

يهدف المركز، الذي يعمل بطريقة رقمية متكاملة وعلى مدار 24 ساعة، إلى رفع مستوى الاتصال بين الجهات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة كفاءة نقل المعلومات مع ضمان معالجة الشكاوى وإغلاقها ضمن سجل. فترة زمنية، وتعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعية في تواصل مستمر وفعال لخدمة الجهات المناظرة.

كوادر النخبة السعودية

يضم المركز مجموعة من الكوادر السعودية المتخصصة المدربة على تطوير مهارات الاتصال لضمان جودة التواصل الفعال مع المستفيدين وخدمتهم ومتطلباتهم فيما يتعلق بنطاق عمل “كدانة” من لحظة تلقي الاتصال حتى اكتماله. المعالجة وفقًا لمراحل ومعايير محددة.