مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية، تعمل جمهورية مصر العربية على تطوير نظام التعليم وجميع النظم الحكومية، وجعل كل الانظمة في مصر بنظام الالكتروني، وخاصة التعليم، وقامت وزارة التربية والتعليم في مصر بإطلاق العديد من المواقع الالكترونية التي من خلالها يستطيع المواطن المصري معرفة كل ما يخص التعليم او الحالة التعليمية، وسوف نتعرف معكم على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية.

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية 1444

عن طريق مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية يستطيع اي مواطن الدخول الى العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية والاستفادة من هذه الخدمات بكل سهولة، ويقدم الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم المصرية الكثير من الخدمات منها:

التعرف على المواعيد الدراسية لكل المراحل التعليمية.

الحصول على نتائج الاختبارات من خلال الموقع بكل سهولة.

تقديم الاختبارات والامتحانات إلكترونيا.

الوصول لأي من خدمات التعليم المختلفة.

معرفة تكاليف التعليم في العام الدراسي للطلبة.

الحصول على رمز الطالب وكلمة السر.

الخدمات الالكترونية في وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بإطلاق موقع الكتروني خاص بالخدمات التعليمية، وهذا لتسهيل معرفة جميع الاخبار المتعلقة بالتعليم لجميع السكان في مصر، ووضعت وزارة التربية والتعليم قسم مركز المعلومات والخدمات الالكترونية في الموقع، وبعد اطلاق هذا الموقع شعر المواطن المصري بالفرق الكبير في الخدمات التعليمية، وفي مستوى التعليم ايضا، وللدخول الى الخدمات الالكترونية في وزارة التربية والتعليم في مصر ” اضغط هنا“.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم والخدمات الالكترونية

بعد اعلان وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عن اطلاقها موقع إلكتروني يقوم بتقديم الخدمات إلكترونيا لكل الطلبة والمواطنين في الجمهورية، اصبح البحث كبير جدا من قبل المواطنين عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم والخدمات الالكترونية، ووضعت الوزارة خطة محكمة لتستطيع تطوير التعليم الكترونيا، وان تجعل التعليم الالكتروني مناسب لجميع الفئات العمرية.

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية، تم اطلاق موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية في جمهورية مصر العربية، وجاء هذا الموقع امتداد للنهج التطويري الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في مصر، وشعر الطلاب وأولياء أومورهم بالتحسن بعد إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.