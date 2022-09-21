مروان خوري لا يجوز أخلاقيا طرح أغنية برجي مباشرة بعد إليسا.. ويوجه رسالة لخطيبته

أعرب الفنان اللبناني مروان خوري، عَنّْ سعادته بعودة برنامج “طرب مع مروان خوري” فِيْ موسمه الرابع، مشيرًا إلَّى أنه سيحضره 26 شخصية فنية.

وأضاف خوري أن فِيْلم “الفوشيه” يسعى لإيواء الفنانين المحبوبين من الجمهُور، وغيرهم من قدامى المحاربين والكلاسيكيين الذين لا يزالون حاضرين فِيْ المشهد الفني، وكذلك الحديث عَنّْ فنانين عظماء تركونا.

وأشار إلَّى أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج هُو إعادة الأوقات السعيدة والحفاظ على الموسيقى العربية بشكل قريب من الجمهُور.

ولفتت الفنانة اللبنانية إلَّى أن البرنامج يسعى أيضًا إلَّى الترحيب بالمواهب الشابة التي تستحق الثناء ومرافقتها ومساعدتها على الانطلاق على الساحة الفنية.

وعلق أيضا “من النادر جدا أن يستقبل المرء ضيوفه، لذلك ستكون هناك أسماء جديدة، خاصة الفنانة ميادة الحناوي وإلياس كرم”.

فِيْ سياق آخر ؛ تحدث الفنان مروان خوري عَنّْ حق الفنان زياد برجي فِيْ أداء أغنية الفنانة إليسا “أنا وبس”، فقال “المبدأ القانوني يعود إلَّى مبدأ التسامح والتنازل، لكن المؤلف والملحن لهما الحق فِيْ ذلك”. .

واعتبر أنه من الضروري أخلاقيًا ألا يقوم الملحن، إذا أراد أداء الأغنية، بإصدارها فِيْ نفس الوقت مع الفنان الآخر.

نفى مروان خوري ما تم تداوله حول تحضير أغنية خاصة لخطيبته يوم حفل الزفاف القريب، ووجه لها كلمة قال فِيْها “يا رب، ستدوم أيامنا معًا”. .

فِيْ حين ظهر مروان خوري فِيْ فِيْديو رومانسي وهُو يغني أغنية “كل القصائد” فِيْما ظهرت خطيبته ندى تتمايل بجانبه على أنغامها.

وأكدت الفنانة نبأ عودة خطيبتها فِيْ تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلَّى أنها لم تحدد بعد مَوعِد زفافها، وأنه فِيْ الفترة الحالية يستعد لمنزلها الجديد.