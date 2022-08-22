مروان خوري يكشف تفاصيل تعاونه الفني مع ماجدة الرومي

أعلن الفنان اللبناني مروان خوري، عَنّْ تعاون فني جديد يجمعه مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، من خلال أربع أغنيات، إحداها ستكون من كلمات الرومي وألحان خوري، والباقي للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. الرومي. كلمات و ألحان.

وأعرب خوري عَنّْ سعادته بالتعاون مع مكانة فنية كبيرة مثل الرومي، مشيرا إلَّى أن هذه الأغاني تعود إلَّى ما قبل ثلاث أو حتى أربع سنوات، لكن الظروف السيئة والأوضاع فِيْ لبنان وانتشار فِيْروس كورونا حالا دون إطلاق الأغاني. فِيْ السوق، مع التركيز على العرض فِيْ الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تأليف الأغنية الأخيرة.

كَمْا أبرز علاقة الانسجام والتفاهم التي يشاركها مع الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مشيرًا إلَّى أن هذه العلاقة الجميلة هِيْ سبب نجاح أغنيتها الشهِيْرة “يا رب تدوم”، وشهرتها فِيْ الوطن العربي. و العالم.

وأوضح مروان خوري، عبر مقابلة مع مجموعة “ون تي فِيْ” و “إم تي فِيْ” اللبنانية، أهمية تواجده فِيْ لبنان وإحياء حفلاته هناك رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيق بيئة العمل والإبداع. الإنتاج بشكل عام والإنتاج الفني بشكل خاص.

وفِيْ سياق آخر، اشتاق خوري لمتابعيه، عبر نشره على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتراب الموسم الرابع من برنامجه التلفزيوني “طرب مع مروان خوري”.

وتدفقت تعليقات جمهُوره ومتابعيه على منشور خوري، معربين عَنّْ حماسهم الكبير وشوقهم لمتابعة العرض مرة أخرى فِيْ موسمه الجديد، مع تمنياتهم لمزيد من التوفِيْق والنجاح للفنان.

الفكرة الرئيسية للبرنامج هِيْ الترحيب بالمطربين والفنانين من العالم العربي، لإجراء مقابلات معهم والتعرف على أبرز تفاصيل حياتهم المهنية والشخصية من يد خوري، الذي يتولى دور المحاور الإعلامي فِيْ برنامج. .

يتضمن العرض بعض الفقرات الغنائية من الضيوف، بالإضافة إلَّى غناء الضيف مع خوري أيضًا، وأصبحت العديد من المقاطع الغنائية فِيْ حلقات البرنامج “ترندًا” متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مقطع الفِيْديو الذي جمعت خوري مع الفنان اللبناني فارس كرم وهم يغنون أغنية “قلت لكَمْا حبيبين”.

ومؤخرا، أحيا مروان خوري حفلا غنائيا مع الفنانة كارول سماحة فِيْ 13 أغسطس من العام الجاري، فِيْ كازينو لبنان وسط جمهُور غفِيْر.