كشف الكاتب السوري مروان قاعوق، أن مسلسل “باب الحارة” أصبح عملاً عربياً جوهرياً، مؤكداً أنه سيستمر فِيْ كتابة أجزاء جديدة طالما يريده العرب، حتى لو شعبيته فِيْ الشارع السوري. يختفِيْ

وأضاف قاعوق، فِيْ حوار مع العرب اليوم، أنه يتلقى استفسارات يومية حول المسلسل وشخصياته من مختلف الدول العربية، مثل السعودية والإمارات وتونس وليبيا.

وكشف عَنّْ عدم وجود حضور للاحتلال الفرنسي والقوات الفرنسية فِيْ الجزء 13 من المسلسل، حيث ستبدأ أحداثه فِيْ اليوم الأول لاستقلال سوريا، ومعظم الشخصيات فِيْ حي الصالحية خارجها. الجزء الثالث عشر، وبعض نجوم حارة الضبعة تم الوثوق بهم، لكن فِيْ سياق حقائق وظروف جديدة سيتم التطرق إليها خلال العمل.

وقال إن هناك عودة لبعض الشخصيات مثل شخصية “سماو” التي يؤديها الفنان فادي الشامي وشخصية “الحكَمْ” التي يؤديها الفنان هِيْثم جبر، بالإضافة إلَّى حضور الفنان. محمد خير الجراح، وإمكانية قيام الفنانة شكران مرتجى بدور “فوزية”.

كَمْا تحدث عَنّْ أعماله القادمة، منذ أن كتب مسلسل “هُواري الخير” الذي يتم تصويره حالياً، من إنتاج شركة “أفاميا”، وهُو مسلسل جديد يقدم أفكاراً جميلة يتم تقديمها للمشاهد من خلال قِصَّة سريعة تحاكي آلام الناس ومشاكلهم من خلال القصص البيئية الشامية الشعبية، وكذلك مسلسل “كرزون” الذي يتم تصويره حاليًا، بالإضافة إلَّى عملين قيد الإعداد.

ورد قاعوق على الاتهامات حول مسؤولية الكتاب فِيْ تراجع الدراما السورية، معربًا عَنّْ رأيه فِيْ بعض الأعمال الشامية لكتاب آخرين، مشيرًا إلَّى أنه لا يحب أي عمل قدمه الآخرون من حيث السرد والحوار.