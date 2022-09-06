مروة القيسي قبل وفاتها مخرجون ابتزّوني جنسيا.. وأحب إغراء الرجال

تتواصل الأحاديث حول الانتحار المفاجئ للفنانة العراقية الشابة وتيكتوكر، مروة القيسي، من الطابق 11 من المبنى حيث تعيش مع شقيقتها ملاك، دون معرفة الأسباب حتى الآن، وسط تحقيقات من الجهات المختصة حول حادث.

وأراد الجمهُور البحث عَنّْ مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقيسي، لذلك تم تداول مقابلة تلفزيونية معها يرجع تاريخها إلَّى عام 2022، كشفت فِيْها العراقية TikToker عَنّْ قصص مروعة حدثت معها، كان من بينها سبب غيابها عَنّْ الشهرة. كَمْا هُو مطلوب فِيْ المشهد الفني العراقي.

مروة القيسي تكشف سبب عدم شهرتها بالدراما …

وقالت القيسي فِيْ المقابلة إن بعض المخرجين والمنتجين سألوها عَنّْ “أشياء جنسية”، على حد تعبيرها، لكنها رفضت ولم تقبلها، مشيرة إلَّى أن هناك الكثير من المقاتلين ضدها فِيْ الوسط الفني، لذلك هِيْ. مصنوع. عدم وجود مساحة كافِيْة فِيْ المجال الفني.

وأضافت مروة القيسي فِيْ تصريحاتها أن الفستان الذي ترتديه “مغر”، وهِيْ تتبنى هذا الأسلوب فِيْ الموضة منذ طفولتها، لكنها لا تقارن بتلك الفتيات اللواتي يصطحبنهن إلَّى المسرح التجاري بملابس جريئة، وذلك بهدف. لجذب انتباه الجمهُور.

مروة القيسي لدي علاقات متعددة مع الرجال

وعَنّْ حديث أن مروة القيسي لها علاقات خاصة كثيرة مع الرجال، وأنها مع رجل جديد من حين لآخر، أجابت “بالطبع أنا فِيْ حالة مزاجية، وعَنّْدما يلقي الرجال أعينهم على تأخذ المرأة ما يدور فِيْ ذهنها وتغادر، ولدي نفس رغبة الرجل، آخذ رغبتي وأغفر لها، وهذا الأمر يهمني ولا يؤثر على حياتي أو عملي “.

اعترفت الفنانة الشابة بأنها لم تكن سعيدة فِيْ حياتها، وأن أكثر ما أخفق فِيْها أو أضرها هم أقاربها، لافتة إلَّى أنهم مجرد أصحاب مصلحة، لذلك قررت الابتعاد عَنّْ الجميع.

مروة القيسي أم لطفلين

وعَنّْ حَقيْقَة أنها أم لطفلين “صبي وفتاة”، وإلَّى أي مدى يحتمل أن يضبطهما الناس عَنّْدما يكبرون مع سلوكهم، مثل الرقص والملابس الرقيقة وقصص أخرى، قالت . “آلة حاسبة لكل شيء، ولكن هذا عملي ويجب أن تفخر بي لأنني والدتك، وأنا أرقص، وأمثل، وأمثلة وكل شيء”.

وكشفت المتوفاة فِيْ المقابلة أن قلة الأعمال الدرامية لها فِيْ عامي 2022 و 2022 يعود إلَّى حَقيْقَة أنها تعرضت للتهديد مرتين من قبل شخص غريب، دون معرفة سبب هذا التهديد، لذلك قررت أن تتجه إلَّى الرقص وهِيْ هِيْ. هُواية. معلقًا “ماذا أفعل بذلك

وأشارت إلَّى أنها تحب أن “تغري” الرجال بلباسها وشكلها، ثم تبتعد، وهذه هِيْ الطبيعة التي سارت عليها قائلة “لدي مقومات المرأة المثيرة للرجل”.

وشددت على أنها “تحب إذلال الرجال لأنهم لا يحترمون المرأة، لذلك أجعل الرجل يقع فِيْ حبي حتى أذلّه وأريحه”.

يشار إلَّى أن مروة القيسي من مواليد أغسطس 1989، وتعيش فِيْ العاصمة العراقية بغداد، وهِيْ خريجة أكاديمية الفنون الجميلة ولديها العديد من الأعمال المسرحية.