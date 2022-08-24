مروة ناجي أنا هادئة بعد الزواج.. وحاولت التواصل مع ريهام عبد الحكيم ولم تُجب

تحدثت الفنانة المصرية، مروة ناجي، عَنّْ مشاركتها فِيْ الدورة الثلاثين لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي يقام فِيْ قلعة صلاح الدين، بإشراف وزارة الثقافة المصرية.

وعبر ناجي خلال لقائه مع الفوشيه عَنّْ سعادته بمقابلته السنوية مع جمهُور مهرجان القلعة الذي غاب عَنّْه قبل 3 سنوات من تفشي وباء كورونا، مشيرا الى انه شارك مؤخرا فِيْ افتتاح الدورة الثلاثين لمهرجان يو. كانوا فِيْ الأردن.

كَمْا تحدثت عَنّْ زواجها، قائلة إنها هدأت بعد الخطوبة، بالإضافة إلَّى دعم ودعم زوجها المستمر، وهما يكَمْلان بعضهما البعض.

أعربت مروة ناجي عَنّْ حبها للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية السابقة، مشيرة إلَّى أنه قدم الكثير للوزارة، فضلًا عَنّْ اهتمامه بمهرجانات الأوبرا والموسيقى على مستوى المحافظات المختلفة.

قالت الفنانة المصرية إنها حاولت الاتصال بصديقتها الفنانة ريهام عبد الحكيم، بعد وفاة والدتها، لكنها لم تستجب، مشيرة إلَّى أنها قدمت حفل تأبين الموجي فِيْ الأوبرا بدلاً من ذلك، وستؤدي قريباً حفلاً غنائياً. مع الفنان مدحت صالح وهِيْ أول عودة لها بعد وفاة والدتها.

يذكر أن مروة ناجي استضافت مؤخرا الليلة الرابعة لمهرجان القلعة للموسيقى والأغنية، حيث صعدت المسرح لتغني مجموعة من الأغاني للمغنية الجزائرية وردة، ويؤديها المايسترو إيهاب عبد الحميد، وغنت فِيْ بداية يوم واحد وليلة. وقبل ذلك غنت حلوة بلادي السمرة لعبة الأيام.