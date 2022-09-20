مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد والدها بالبيجاما برفقة والدتها

احتفلت الفنانة التركية مريم أوزرلي بعيد ميلاد والدها، ووثقت الأجواء بصور من الحفل، وأخرى نادرة لصاحبة المناسبة السعيدة، ومن ذكريات طفولتها.

طغت العفوية والبساطة على الحفل، حيث ظهر عوزرلي، الذي نال شهرة كبيرة فِيْ الوطن العربي بعد أن لعب دور سلطانة “حرام” أو “هِيْام” فِيْ مسلسل “حريم سلطان” الشهِيْر، مرتديًا بيجاما معًا لوالده و. أم. ، وعلق “عيد ميلاد سعيد يا أبي، نحبك .. نومي …”

تلقت الفنانة التركية تهنئة وبركات من أقرانها فِيْ الوسط الفني، وكذلك من محبيها، متمنية لها فِيْ عامها الجديد الصحة والعافِيْة، وأن تكون سعيدة بجانب ابنتها، بينما ذهب آخرون إلَّى يتحدثون عَنّْ أوجه التشابه لديهم. اتحدوا مريم مع والدها وأمها.

والده تركي ووالدته ألمانية.

والد مريم أوزرلي من مدينة أورفة التركية ووالدتها ألمانية. نشأ أوزرلي فِيْ ألمانيا ولديه شقيقان أكبر منه وأخت أكبر منه أيضًا.

تحمل مريم الجنسية الألمانية بالإضافة إلَّى الجنسية التركية، ولكن فِيْ العديد من المقابلات التليفزيونية، وصفتها بأنها “ممثلة ألمانية”.

تعلمت مريم اللغة التركية بعد اختيارها للعب دور سلطانة هِيْام فِيْ مسلسل “حريم السلطان” الذي عُرض لأول مرة فِيْ يناير 2011.

جائزة الفراشة الذهبية عَنّْ دورها فِيْ “حريم السلطان”.

فازت مريم بجائزة الفراشة الذهبية لأفضل ممثلة فِيْ تركيا، وجائزة إسماعيل جيم عَنّْ دور “هِيْام”، بالإضافة إلَّى العديد من جوائز جوفان الهامة الأخرى.

وتستعد الفنانة حاليا للعودة إلَّى المسرح، بمشاركتها فِيْ مسلسل “راو” من إنتاج ديزني بلس ؛ ومن المقرر أن يتم تصويره فِيْ مدينة أورلا بإزمير.

أنجبت ابنتين بدون زواج.

تسببت مريم أوزرلي فِيْ السابق فِيْ اضطرابات كبيرة فِيْ تركيا والعالم العربي بعد أن أنجبت ابنتين خارج إطار الزواج، أولهما رجل الأعمال التركي جان أتيش، الذي طلب منها إجهاض الفتاة ؛ لأن لديها أبناء من زواجها السابق، لكن مريم رفضت وأنجبت ابنتها الأولى “لارا” التي ربتها بنفسها بعيدًا عَنّْ والدها.

أما الابنة الثانية “ليلي” فهِيْ من أب آخر ورفضت الكشف عَنّْ اسمها لكنها ذكرت أنها أمريكية الجنسية.