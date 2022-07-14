كشفت الفنانة مريم حسين، عَنّْ استعدادها لأغنيتها المصرية الجديدة التي ستطرح قريباً وستكون مميزة لفصل الصيف، مؤكدة أنها بعيدة كل البعد عَنّْ أغنيتها الأخيرة “ليا وهدي”.

وأضاف حسين أن العمل الجديد يشمل الرقص التعبيري وسيكون رومانسيًا وهادئًا.

وتابعت “أنا أبتعد عَنّْ وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ الوقت الحالي لأركز كل انتباهِيْ على عملي الجديد، والذي يتضمن إطلاق تصاميم مخوير إماراتية مرصعة بأحجار سواروفسكي”.

كَمْا تحدثت الفنانة مريم حسين، عَنّْ العطر الجديد الذي ستطلقه خلال الأيام المقبلة، والذي ستستخدمه المتزوجات، مشيرة إلَّى أن العازبات لا يمكنهن استخدامه.

وأشار إلَّى أن عطره يختلف تماما عَنّْ العطر الذي أطلقه العديد من النجوم فِيْ فترات سابقة وعلق قائلا “اخترت التركيبة الصحيحة التي تميز المرأة”.

يذكر أن مريم حسين كانت قد أحيت حفل عيد الأضحى المبارك أحيا علي العطاط فِيْ فندق هِيْلتون – لبنان، وأحيته ميريام فارس وعاصي الحلاني وسيف نبيل ونادر العطاط. بمشاركة المواطنين.