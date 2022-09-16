مريم حسين ما عَنّْدي زوج ولقبي “الملكة”.. والله يكون بعون دنيا بطمة

أعربت الفنانة المغربية مريم حسين عَنّْ سعادتها بإطلاق أغنيتها الجديدة “هداية” حيث اختارت الاحتفال بعيد ميلادها.

وأضافت مريم حسين “هذه الأغنية منعشة وعفوية وشبابية وكنت أنوي تصويرها فِيْ لبنان خلال الصيف”.

نفت مريم أن تكون أغنيتها نسخة من أغنية أبو “طلعت دكات”، معتبرة أن جميع الأغاني متشابهة بسبب استخدام نفس الآلات الموسيقية.

توقفت الفنانة المغربية عَنّْ الانتقادات التي تعرضت لها إثر تأجيل إطلاق أغنيتها الجديدة “هدية” بسبب وفاة الملكة إليزابيث، مشيرة إلَّى أنها حزنت على رحيلها، كاشفة أن عائلتها عَنّْدما كانت صغيرة استخدمت. لدعوتها الملكة ماري.

وتابعت “لدي قطعتان فنيتان تحت حزامي اليوم، لكنني لن أقيم حفلات حتى أشعر أنني مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة”.

وأكدت مريم أنها لا تهتم بالهدايا المادية، معتبرة أن هذه الأمور قاتلة، قائلة “أطيب أمنياتي فِيْ عيد ميلادي أن يسود السلام فِيْ العالم العربي.

وأشارت الفنانة إلَّى جانب من جوانب حياتها الخاصة، نافِيْة وجود قرابة لها مؤخرًا، مؤكدة أنها لن ترتكب نفس الخطأ وتكشف عَنّْ حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعثت مريم برسالة للفنانة دنيا بطمة التي انفصلت مؤخرا عَنّْ زوجها المنتج محمد الترك، وعلقت عليها “الله يوفقها”.