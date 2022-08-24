مريم علي شخصيتي فِيْ “كازي روز” نقلة مختلفة.. وهذا سبب قلة أعمالي

أكدت الفنانة السورية مريم علي أن تجربتها استثنائية ومختلفة فِيْ فِيْلم “كاسي روز” مع المخرج وائل رمضان وأضافت خلال العرض الخاص للفِيْلم أن إنتاج القطاع الخاص ودخولها السينما يعد أمرا واعدا. فرصة. والأشياء المبهجة.

وأوضح علي خلال مقابلة مع العرب اليوم، أن الفِيْلم موجه لجمهُور حازم وممتع يلامس الحياة اليومية للواقع السوري، فهُو بسيط وعميق فِيْ نفس الوقت، ويأمل أن ينال إعجاب الجمهُور.

وعَنّْ تجربة التعاون مع الفنان وائل رمضان كَمْخرج، أوضحت أن هناك تعاونًا وحبًا من جميع العاملين فِيْ الفِيْلم مع المخرج وائل رمضان، وقد غمرت سعادتها عَنّْدما تم اختيارها لتمثيل شخصية غريبة ومميزة. ، على عكس أي شيء قدمته سابقًا.

وأضافت أنها قدمت شخصية “مها”، وهِيْ شخص غريب فِيْ سلوكها وطريقة تفكيرها والمبالغة فِيْ ملابسها والألوان الزاهِيْة والاكسسوارات، وهِيْ خطوة مختلفة بالنسبة لها لتقديم شيء جديد، لأن يجب على الفنان الابتعاد عَنّْ الصور النمطية وكان هذا هُو أول انجذابه للوظيفة. مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن اختيار المخرج لها يعتبر مغامرة لأنها لم تعرض قضية مماثلة من قبل.

وكشفت أن سبب قلة عملها يرجع إلَّى قلة العروض، وغالبًا ما يتم الاعتماد على الفنانين الذين نجحوا فِيْ أسلوب معين من الأدوار للاستمرار.

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أنه يحب الإطلالات الكلاسيكية ويحب الموضة فِيْ نفس الوقت، لكنه يختار ما يناسبه بعيدًا عَنّْ الشعبية.