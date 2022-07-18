مزاد اللوحات الإلكترونية “المَوعِد” خطوات وشُروطْ الاشتراك فِيْ مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

يعد مَوعِد مزاد لوحات الأرقام الإلكترونية الذي يتساءل الكثيرون فِيْ السَعُودِيْة من أهم الخدمات الإلكترونية للسيارات، حيث أعلنت إدارة المرور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن إطلاق هذه الخدمة، من خلال أبشر الإلكترونية. من أجل تسهِيْل حصول المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على لوحة إلكترونية بأرقام مميزة للسيارة، والمتوفرة للنقل الخاص، وسيارة الشخص، بالإضافة إلى الدراجة النارية. لقد وضعت حركة المرور عدة شُروطْ للتقدم للمشاركة فِيْ المزاد، وفِيْ هذا المقال سنشرح أهم الشُروطْ المطلوبة للتقديم مع شرح رَابِطْ منصة أبشر.

تاريخ المزاد اللوحة

يأتي طلب المشاركة حسب التاريخ الذي تحدده إدارة المرور السَعُودِيْة والذي يبدأ فِيْ 18 ذو الحجة 1443 الموافق 17 يوليو الجاري، بشرط أن يكون آخر مَوعِد للتقديم، الموافق لـ يكتمل يوم 20 يوليو 2022، يوم الأربعاء الذي يوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة.

شُروطْ العرض فِيْ مزاد اللوحات المتميزة

يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة ما هِيْ أهم الشُروطْ المطلوبة للمشاركة فِيْ مزاد البطاقة الإلكترونية، والتي تعد من الخدمات الحديثة التي تقدمها إدارة المرور السَعُودِيْة.

يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرغب فِيْ المشاركة حساب شخصي على منصة أبشر.

أن تكون قد سددت المبلغ المصرح به من قبل إدارة المرور السَعُودِيْة قبل البدء بالمشاركة فِيْ المزاد، حيث يعد هذا من أهم الشُروطْ اللازمة للمشاركة.

يجب ألا يكون لدى الشخص أي مخالفات فِيْ سيارته الخاصة. فِيْ حالة التعدي، لن يكون لك الحق فِيْ المشاركة فِيْ المزاد.

كيفِيْة الاشتراك فِيْ اختيار لوحات السيارات

يمكنك الاشتراك فِيْ المزاد الالكتروني عبر منصة أبشر بخطوات بسيطة من هاتفك الشخصي، ولمعرفة الخطوات اتبع ما يلي