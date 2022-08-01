مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

أعلنت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع متنوعة” بدائرة جمرك ميناء الملك عبد العزيز.

مزاد لمجموعة متنوعة من السلع

وبحسب إنفوجرافيك الهيئة، من المقرر أن يقام المزاد العلني في الساحات الجمركية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، يوم الأحد 16 محرم 1444 هـ، الموافق 14 أغسطس 2022، الساعة 10 صباحًا.

شروط المشاركة في المزاد

وأوضحت الهيئة سلسلة من الشروط والضوابط لدخول المزاد وهي

1- دفع تأمين نظامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق مستحق الدفع لمصلحة الزكاة والضرائب والجمارك.

2- دفع القيمة الإجمالية فور إرساء المزاد.

3- دفع عمولة بحث 2.5٪ اضافة الى قيمة البيع.

4- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام للبضائع الواردة و 10 أيام للبضائع المصدرة، وسيتم احتساب رسوم الطابق في حالة تجاوز الفترة المسموح بها ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

5- يشترط التسجيل مقدما في الجمارك لحضور المزاد.