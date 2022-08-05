مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الرقعي

أعلنت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، عن إجراء مزاد علني لبيع السيارات في جمرك الراقي بمحافظة حفر الباطن، وفق سلسلة ضوابط وشروط.

مزاد السيارات

وبحسب إنفوجرافيك الهيئة، من المقرر أن يقام المزاد في جمرك الراقي بحفر الباطن، يوم الأحد 23 محرم 1444 هـ، الموافق 21 أغسطس 2022، الساعة 10 صباحًا.

شروط المشاركة في المزاد

وأوضحت الهيئة سلسلة من الشروط والضوابط لدخول المزاد وهي

1- دفع تأمين نظامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق مستحق الدفع لمصلحة الزكاة والضرائب والجمارك.

2- تقتصر المشاركة في مزاد “إصلاح السيارات” على حاملي رخصة العمل في مجال “إصلاح السيارات” فقط.

3- دفع القيمة الإجمالية فور إرساء المزاد.

4- دفع عمولة بحث 2.5٪ اضافة الى قيمة البيع.

5- يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال 3 أيام للسيارات برسوم الدخول و 10 أيام للسيارات برسوم الخروج، وسيتم احتساب رسوم الطابق في حالة تجاوز الفترة المسموح بها ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

6- يشترط التسجيل مقدما في الجمارك لحضور المزاد.