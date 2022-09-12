مزاد على التأمين ضد الديون الروسية.. من يشتري

دين موسكو بالعملة الأجنبية منخفض نسبيًا، عَنّْد حوالي 40 مليار دولار ؛ لكن العقوبات حالت دون دفعها لحملة السندات فِيْ يونيو حزيران.

كان من المقرر عقد مزاد لدفع التأمين على ديون روسيا غير المسددة يوم الاثنين، وهُو حدث يمثل رسميًا أول تخلف أجنبي عَنّْ سداد ديون روسيا منذ أكثر من قرن.

لم تتمكن موسكو من تحويل الأموال إلَّى الدائنين فِيْ يونيو الماضي بسبب العقوبات الغربية بسبب حرب أوكرانيا.

أدى الفشل فِيْ سداد ديونها إلَّى عملية معقدة لتعويض المستثمرين الذين اشتروا مقايضات التخلف عَنّْ السداد (CDS)، وهُو نوع من التأمين يشتريه حملة السندات للحماية من التخلف عَنّْ السداد من جانب المقترضين.

لكن المزاد تم تأجيله مرارًا وتكرارًا، حيث كان على المنظمين التأكد من أن العقوبات لن تمنع مدفوعات مقايضات التخلف عَنّْ السداد.

كانت آخر مرة تخلفت فِيْها الدولة عَنّْ سداد ديونها الخارجية فِيْ عام 1918، عَنّْدما رفض زعيم الثورة البلشفِيْة، فلاديمير لينين، الاعتراف بالديون الضخمة لنظام القيصر المخلوع.

تخلفت روسيا عَنّْ سداد ديونها المحلية فِيْ عام 1998 عَنّْدما واجهت، بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، ضغوطًا مالية منعتها من دعم الروبل وسداد الديون التي تراكَمْت عليها خلال الحرب الأولى فِيْ الشيشان.

ويأتي آخر تعثر فِيْ السداد فِيْ أعقاب سلسلة من العقوبات الغربية غير المسبوقة التي عزلت روسيا عَنّْ النظام المالي العالمي، بما فِيْ ذلك تجميد احتياطيات موسكو من النقد الأجنبي البالغة 300 مليار دولار والمحتفظ بها فِيْ الخارج.

خسرت روسيا السبيل الأخير لخدمة قروضها بالعملات الأجنبية بعد أن ألغت الولايات المتحدة إعفاء فِيْ مايو كان يسمح للمستثمرين الأمريكيين بتلقي مدفوعات موسكو.

وقد أصرت السلطات الروسية طوال الوقت على أن لديها المال لسداد ديون البلاد، ووصفت المأزق بأنه “مهزلة” واتهمت الغرب بدفع تقصير “مصطنع”.

وكالات التصنيف الدولية، المؤسسات التي تقرر ما إذا كانت الدولة فِيْ حالة تخلف عَنّْ السداد، لم تتمكن من الإعلان رسميًا عما إذا كانت روسيا متخلفة عَنّْ السداد بسبب العقوبات التي تمنعها من تغطية ديون موسكو.

لكن وكالة التصنيف موديز أصدرت “تعليقًا” أقل رسمية، قائلة إن المدفوعات الفائتة على الفائدة التي يبلغ مجموعها 100 مليون دولار تصل إلَّى حد التخلف عَنّْ السداد.

وبناءً على ذلك، تُرك الحكَمْ الرسمي فِيْ أيدي مجموعة غير معروفة من المستثمرين، وهِيْ لجنة تحديد مشتقات الائتمان (CDDC)، التي تنظم مزادات مقايضات التخلف عَنّْ السداد.

فِيْ أواخر حزيران (يونيو)، أعلنت CDDC ومقرها لندن والمكونة من 15 بنكًا وشركة مالية رائدة أن مدفوعات روسيا الفائتة تشكل “حدثًا ائتمانيًا”.

لم يعد المستثمرون الأجانب قادرين على تداول السندات الروسية، والمزادات هِيْ فِيْ الأساس معاملات تنطوي على مثل هذه الأصول. لكن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت إعفاء فِيْ يوليو للسماح بالمزاد لثمانية سندات روسية هذا الشهر.

يقول جي بي مورجان إن مقايضات الديون المتخلفة عَنّْ سداد الديون الروسية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار.

سيتم المزاد على مرحلتين، المرحلة الأولى ستحدد السعر المبدئي للسندات الثمانية، والتي ستكون بمثابة الأساس لتحديد السعر النهائي للتعويض فِيْ مرحلة ثانية تكون مفتوحة على نطاق أوسع للمستثمرين.